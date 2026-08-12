به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،همزمان با ۲۸ صفر عزاداران و ارادتمندان به نبی مکرم اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع) از مسیرهای مختلف پیاده خود را به حرم مطهر رضوی می‌رسانند تا در سوگ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و کریم اهل بیت امام حسن (ع) به سوگواری و عزاداری بپردازند.

اوج این شکوه و حضور را در خیابان امام رضا (ع) شاهد بودیم؛ جایی که عزاداران نبوی در میان استقبال و پذیرایی بیش از ۳۰۰ موکب و ایستگاه صلواتی برپا شده در این خیابان خود را به حرم امام مهربانی‌ها می‌رساندند تا اکنون که از مدینه النبی و قبرستان بقیع دور هستند، با عزاداری و قرائت زیارت از راه دور در غم فراق پیامبر رحمت و کریم اهل بیت سوگواری کنند.

حرکت پیاده زائران و مجاوران حریم رضوی به سمت حرم مطهر که از نخستین دقایق صبح امروز آغاز شده است همچنان ادامه دارد و قشرهای مختلف مردم عزادار تلاش می‌کنند تا برای قرائت زیارت از راه دور پیامبر، نماز جماعت مغرب و عشاء و آئین چهارپایه خوانی امشب خود را به حرم مطهر رضوی برسانند.