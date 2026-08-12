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رقابتهای وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا با کسب یک نشان طلا و یک برنز برای دختران جوان ایران پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای دسته ۶۹ کیلوگرم رقابتهای وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی شهر تاشکند کشور ازبکستان امروز چهارشنبه در رده دختران جوان، هانیه شریفی و هستی صدیقی به نمایندگی از ایران روی تخته رفتند که حاصل کار آنها یک نشان طلای دوضرب برای صدیقی بود.
هانیه شریفی در حرکت یکضرب ابتدا وزنه ۹۱ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد، اما در دو تلاش بعدی خود وزنههای ۹۶ و ۹۹ کیلوگرمی را از دست داد و با همین رکورد در جایگاه هفتم قرار گرفت.
شریفی در دوضرب نیز ابتدا ۱۲۰ کیلوگرم را مهار کرد، اما در تلاشهای دوم و سوم برای مهار وزنههای ۱۲۵ و ۱۲۷ کیلوگرمی موفق نبود. او با ثبت رکورد ۲۱۱ کیلوگرم در مجموع در رده سوم قرار گرفت و صاحب نشان برنز شد.
هستی صدیقی دیگر نماینده کشورمان در این دسته در یکضرب روز دشواری داشت و هر سه تلاش خود با وزنههای ۹۵ و ۹۶ کیلوگرم را از دست داد تا در این بخش رکوردی برای او ثبت نشود.
با این حال، صدیقی در دوضرب جبران کرد. او در حرکت نخست وزنه ۱۲۲ کیلوگرمی را بالای سر برد، در تلاش دوم در مهار ۱۲۶ کیلوگرم ناکام ماند، اما در حرکت سوم موفق شد همین وزنه را مهار کند و با ثبت رکورد ۱۲۶ کیلوگرم، نشان طلای دوضرب جوانان آسیا را به دست آورد.
تیم ایران در جدول جوانان تا این مرحله از رقابتها با کسب ۴ نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز پس از فیلیپین و تایلند، در رده سوم قرار دارد. در نوجوانان هم دختران و پسران ایران با کسب ۴ نشان طلا، یک نقره و ۴ برنز پس از فیلیپین و قزاقستان، در رده سوم ایستاده است.