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سیودومین یادواره شهدای شهر ارجمند، با حضور گسترده مردم شهیدپرور، خانوادههای معظم شهدا و مسئولان لشکری و کشوری در فضایی معنوی برگزار شد و یاد و نام شهدای والامقام این شهر گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با حضور پرشور مردم و جمعی از مسئولان در شهر ارجمند برگزار شد و شرکتکنندگان با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر ادامه مسیر پرافتخار آنان و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
در این مراسم، با اجرای برنامههای فرهنگی و روایتگری، بخشهایی از رشادتها و فداکاریهای شهدای شهر ارجمند بازخوانی شد و بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید شد.
گرامیداشت یاد شهدا و تکریم خانوادههای معظم آنان، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تقویت پیوند نسلهای امروز با آرمانهای شهیدان از محورهای این یادواره بود.