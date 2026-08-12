سی‌ودومین یادواره شهدای شهر ارجمند، با حضور گسترده مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان لشکری و کشوری در فضایی معنوی برگزار شد و یاد و نام شهدای والامقام این شهر گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با حضور پرشور مردم و جمعی از مسئولان در شهر ارجمند برگزار شد و شرکت‌کنندگان با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر ادامه مسیر پرافتخار آنان و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در این مراسم، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و روایتگری، بخش‌هایی از رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای شهر ارجمند بازخوانی شد و بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید شد.

گرامیداشت یاد شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تقویت پیوند نسل‌های امروز با آرمان‌های شهیدان از محور‌های این یادواره بود.