به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانداری جاسک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ امروز ۲۱ مرداد از ساعت ۱۳ تا ۱۶، عملیات انهدام مهمات به‌جامانده از حملات دشمن در محدوده تعیین‌شده صورت می‌گیرد.

احتمال شنیده شدن صدای انفجار ناشی از انهدام مهمات عمل‌نکرده وجود دارد. این صدا‌ها کاملاً کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

از شهروندان تقاضا شده با حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محل اجرای عملیات خودداری کرده و به اطلاعیه‌های رسمی توجه کنند.