همدان امروز، در سوگ رحلت پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)، یکپارچه سیاه‌پوش و عزادار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم آمده‌اند تا در سالروز رحلت پیامبر مهربانی و شهادت کریم اهل‌بیت(ع)، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان دهند.

پیر و جوان، در کنار یکدیگر، در این مراسم حضور دارند و هر کدام به شیوه‌ای عشق و دلدادگی خود را به خاندان پیامبر(ص) روایت می‌کنند.

رحلت پیامبری که پیام‌آور رحمت، اخلاق و مهربانی بود و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، یادآور زندگی امامی که صبر، کرامت، بخشش و دستگیری از نیازمندان را سرلوحه زندگی خود قرار داد.

امروز این حضور گسترده، تنها برگزاری یک مراسم عزاداری نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی سیره پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) و یادآوری ارزش‌هایی مانند اخلاق، گذشت، همدلی و دستگیری از یکدیگر است، که جامعه امروز بیش از همیشه به آنها نیاز دارد.