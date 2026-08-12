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تا پایان مردد ماه، ۴۵۰ تن محصول راهبردی آفتاب گردان از مزارع پارس آبادِ استان اردبیل برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسآباد گفت: امسال حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی پارسآباد زیر کشت آفتابگردان رفته است و پیشبینی میشود حدود ۴۵۰ تن محصول برداشت شود.
علی احمدزاده افزود: کشت آفتابگردان در این شهرستان از دهه آخر اسفندماه، و برداشت آن از اواسط مردادماه آغاز شده است و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.
وی همچنین گفت: آفتابگردان از جمله محصولات راهبردی و اقتصادی است که باتوجهبه شرایط اقلیمی منطقه، کشت آن در سالهای اخیر مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.
احمدزاده تأکید کرد: حمایت از کشاورزان و ارائه تسهیلات و آموزشهای لازم، از اولویتهای مدیریت جهاد کشاورزی است تا بتوانیم شاهد افزایش بهرهوری و رونق بیشتر این بخش باشیم.