به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس‌آباد گفت: امسال حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی پارس‌آباد زیر کشت آفتاب‌گردان رفته است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۵۰ تن محصول برداشت شود.

علی احمدزاده افزود: کشت آفتاب‌گردان در این شهرستان از دهه آخر اسفندماه، و برداشت آن از اواسط مردادماه آغاز شده است و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین گفت: آفتاب‌گردان از جمله محصولات راهبردی و اقتصادی است که باتوجه‌به شرایط اقلیمی منطقه، کشت آن در سال‌های اخیر مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

احمدزاده تأکید کرد: حمایت از کشاورزان و ارائه تسهیلات و آموزش‌های لازم، از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی است تا بتوانیم شاهد افزایش بهره‌وری و رونق بیشتر این بخش باشیم.