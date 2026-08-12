به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار از کشف و ضبط ۸ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) غیرمجاز توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین‌زاده افزود: این اقدام در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از برق و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی انجام شد و دستگاه‌های مکشوفه پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شدند.

وی تصریح کرد: پلیس از شهروندان درخواست می‌کند در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.