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۸ دستگاه ماینرغیرمجاز توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان فریدونکنار کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار از کشف و ضبط ۸ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) غیرمجاز توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسینزاده افزود: این اقدام در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از برق و برخورد با فعالیتهای غیرقانونی انجام شد و دستگاههای مکشوفه پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شدند.
وی تصریح کرد: پلیس از شهروندان درخواست میکند در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.