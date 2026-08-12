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اهالی با ایمان و خداجوی روستای سنگده در دودانگه مازندران با برپایی مراسم سوگواری در عزای رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت فرزند بزرگوار ایشان؛ امام حسن مجتبی (ع) اشک ماتم ریختند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ارادتمندان نبی خدا و دوست داران اهل بیت در روستای سنگده مازندران با برگزاری آئین دسته روی از مسجد تا گلزار شهدای روستا به عزاداری پرداختند.
متدینین دلداده به مکتب اسلام و اهل بیت (س) در این روستا، همچون سایر سوگواران آل الله در دیار علویان و سراسر میهن اسلامی به یاد حضرت رسول الله (ص) و فرزندان شهید ایشان اشک ریختند و ضمن مرثیه خوانی و زیارت عاشورا، نماز ظهر و عصر را به جماعت در مسجد ۱۴ معصوم (ع) سنگده اقامه داشتند.