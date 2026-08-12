بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، این آیین با حضور مدیرکل دفتر زمین و مشاور معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد.
مدیرکل دفتر زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، در این مراسم با تقدیر از اقدامات و همکاریهای بنیاد مسکن و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، صدور اسناد مالکیت برای املاک روستایی را اقدامی مهم در تثبیت کالبد روستاها عنوان کرد.
وی اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت علاوه بر تثبیت حقوق مالکانه روستاییان، از عوامل مؤثر در تثبیت جمعیت روستاها و فراهم شدن زمینه برای مهاجرت معکوس به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت استمرار همکاری میان دستگاههای متولی، افزود: تسریع در روند صدور اسناد مالکیت میتواند نقش مؤثری در ساماندهی املاک روستایی و تقویت زیرساختهای توسعه روستاها داشته باشد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز با اشاره به تعامل مطلوب این بنیاد با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، گفت: در پنج ماه نخست امسال بیش از هفت هزار پرونده در راستای اجرای قانون الحاق ارسال شده است.
امیر برومند افزود: در همین مدت بیش از سه هزار و ۸۰۰ رأی صادر شده که نشاندهنده روند مناسب همکاری و پیگیری پروندههای مربوط به صدور اسناد مالکیت املاک روستایی در استان بوشهر است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تصریح کرد: صدور و تحویل اسناد مالکیت میتواند زمینه بهرهمندی روستاییان از حقوق قانونی خود و همچنین تسهیل فرآیندهای مرتبط با املاک را فراهم کند.
در پایان این آیین، تعدادی از اسناد مالکیت املاک روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تحویل شد تا پس از طی فرآیندهای مربوط، در اختیار متقاضیان قرار گیرد.