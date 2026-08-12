دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، تقویت تعامل وزارت راه و شهرسازی با بخش خصوصی را زمینه‌ساز تسریع در تولید و تکمیل واحد‌های مسکونی دانست و بر ضرورت تأمین مالی و مشارکت مؤثر سازندگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما,، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن از اقدامات مثبت دولت چهاردهم است.

فرشید پورحاجت افزود: بخشی از این طرح‌ها سال‌ها بلاتکلیف مانده بودند و تعیین تکلیف آنها اهمیت اجتماعی زیادی دارد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت و پیچیدگی‌های فنی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را دشوارتر از آغاز طرح‌های جدید دانست.

پورحاجت تأکید کرد: پیگیری مستمر وزارت راه و شهرسازی برای به سرانجام رساندن این طرح‌ها امیدوارکننده است.

وی گفت: بخش خصوصی و انبوه‌سازان ظرفیت قابل توجهی برای تسریع در تولید و تکمیل مسکن دارند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: تعامل وزارت راه و شهرسازی با بخش خصوصی در دوره کنونی به شکل محسوسی بهبود یافته است.

وی ادامه داد: ارتباط معاونت‌ها و بخش‌های مختلف وزارتخانه با تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی گسترده‌تر شده است.

پورحاجت گفت: تقویت این تعامل می‌تواند زمینه تصمیم‌سازی و اقدام مشترک برای رفع موانع تولید را فراهم کند.

وی تأمین مالی مناسب و همکاری شبکه بانکی را از الزامات شتاب‌بخشی به طرح‌های مسکن عنوان کرد.

دبیر کانون انبوه‌سازان افزود: ظرفیت فنی، مهندسی، اجرایی و سرمایه‌ای بخش خصوصی می‌تواند بیش از گذشته در خدمت تولید مسکن قرار گیرد.

پورحاجت با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف اجرا، تکمیل ظرفیت موجود را در کنار آغاز طرح‌های جدید ضروری دانست.

وی استفاده بیشتر از سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را عاملی برای افزایش سرعت اجرای طرح‌ها برشمرد.

پورحاجت همچنین واگذاری بخشی از مأموریت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب برنامه هفتم توسعه را فرصتی مناسب دانست.

وی گفت: دولت باید بیشتر بر سیاست‌گذاری، هدایت، تنظیم‌گری و نظارت تمرکز کند و اجرای طرح‌ها را به بخش خصوصی توانمند بسپارد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تأکید کرد: مشارکت دولت و بخش خصوصی در صورت ایجاد ثبات و شفافیت، می‌تواند به مدلی برد-برد و پیشرانی برای تولید مسکن تبدیل شود.