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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: در ۳ماهه اول سال ۲۲ هزار منهول فاضلاب باهدف ارتقای سطح بهداشت عمومی، کنترل و نابودی انواع سوسریها در شبکه فاضلاب شهری انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اجرای عملیات سمپاشی منهولهای فاضلاب در سطح استان اظهار کرد: تا پایان سهماهه نخست سال جاری ۲۲ هزار منهول فاضلاب در استان سمپاشی شده است.
نورالدین نوریزدان؛ افزود: این اقدام باهدف ارتقای سطح بهداشت عمومی، کنترل و نابودی انواع سوسریها و جلوگیری از رشد و تکثیر آنها در شبکه فاضلاب شهری انجام شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع ۳۷ هزار منهول در شبکه فاضلاب استان وجود دارد، افزود: تاکنون عملیات سمپاشی ۲۲ هزار منهول انجام شده و این برنامه بهصورت مستمر و طبق برنامه زمانبندی در سایر نقاط نیز ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با تأکید بر اهمیت نگهداری و بهداشت شبکههای فاضلاب اظهار کرد: اجرای منظم عملیات سمپاشی نقش مؤثری در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، حفظ سلامت شهروندان و کنترل حشرات موذی دارد و از مهمترین برنامههای شرکت در حوزه بهرهبرداری از شبکههای فاضلاب به شمار میرود.
نوریزدان خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب لرستان با اجرای برنامههای پیشگیرانه و نظارتی، در تلاش است ضمن حفظ استانداردهای بهداشتی، خدمات مطلوبتری به شهروندان ارائه دهد.