رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با نخست وزیر ژاپن با تاکید بر توسعه روابط تاریخی اظهار داشت: ایران به هیچ وجه دنبال ناآرامی در منطقه نبوده و آمریکا و رژیم صهیونیستی با تجاوز به ایران و ترور رهبر انقلاب اسلامی موجب بر هم زدن صلح و ثبات در منطقه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت وگوی تلفنی با خانم سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن ضمن تشکر از دیدگاه‌های مثبت ژاپن راجع به ضرورت توقف جنگ تاکید کرد که ایران به هیچ وجه خواهان ناآرامی در منطقه نبوده و آمریکا و رژیم صهیونیستی با تجاوز به ایران و ترور رهبر انقلاب اسلامی و شهادت جمع کثیری از غیر نظامیان از جمله دانش آموزان میناب و تخریب زیرساخت‌های غیر نظامی موجب بر هم زدن صلح و ثبات در منطقه شده‌اند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران به هیچ وجه خارج از قوانین بین المللی عمل نکرده و همواره برای بهبود روابط با همسایگان تلاش کرده است، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلماتیک ژاپن برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ثمر بخش بوده و مانع از جنایت و جنگ افروزی قدرت‌های متجاوز در منطقه شود.

نخست وزیر ژاپن نیز در این گفت‌و‌گو بر حمایت توکیو از روش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ تاکید و آن را در جهت منافع بلند مدت ایران و منطقه توصیف کرد.

تاکئه چی با استقبال از پیشرفت مذاکرات بین ایران و عمان در خصوص تنگه‌ی هرمز ابراز امیدواری کرد که با اتمام موفقیت آمیز مذاکرات، مسیر تردد از تنگه‌ی هرمز هر چه سریعتر بازگشایی شود.

نخست وزیر ژاپن همچنین از رئیس جمهور کشورمان تقاضا کرد تا از نفوذ ایران برای جلوگیری از افزایش تنش در باب المندب استفاده نماید.

در این تماس تلفنی، سران دو کشور اراده‌ی خود را برای تداوم گفت‌و‌گو‌ها و توسعه‌ی روابط تاریخی دو ملت مورد تاکید قرار دادند.