به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: حدود ساعت ۱۳ و بیست دقیقه امروز با اعلام آتش سوزی در مجتمع تجاری خلیج فارس قشم نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی در سریع‌ترین زمان ممکن با حضور در محل حادثه عملیات مهار و امدادرسانی را آغاز کردند.

مهرداد حسن‌زاده افزورد: در این عملیات دو دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی با ۱۰ آتش‌نشان به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به مسکونی بودن طبقات بالایی مجتمع ۱۲ نفرمحبوس شده بودند که با حضور به‌موقع نیرو‌های امدادی، همگی نجات یافتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این حادثه مصدومی نداشت.

حسن‌زاده افزود: علت وقوع حادثه در دست بررسی است.