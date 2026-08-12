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آتشسوزی در مجتمع تجاری خلیج فارس قشم مهار و ۱۲ فرد محبوس نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: حدود ساعت ۱۳ و بیست دقیقه امروز با اعلام آتش سوزی در مجتمع تجاری خلیج فارس قشم نیروهای امدادی و آتشنشانی در سریعترین زمان ممکن با حضور در محل حادثه عملیات مهار و امدادرسانی را آغاز کردند.
مهرداد حسنزاده افزورد: در این عملیات دو دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی آتشنشانی با ۱۰ آتشنشان به محل اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به مسکونی بودن طبقات بالایی مجتمع ۱۲ نفرمحبوس شده بودند که با حضور بهموقع نیروهای امدادی، همگی نجات یافتند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این حادثه مصدومی نداشت.
حسنزاده افزود: علت وقوع حادثه در دست بررسی است.