مردم شهر افوس به رسم هرسال در ۲۸ صفر سالروز رحلت رسول اکرم(ص)،با برپایی یادواره شهدا، یاد وخاطره ۳۳ شهید والامقام این شهر را در شهرستان بویین میاندشت گرامیداشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دراین مراسم سردار رضا روستایی از رزمندگان دوران دفاع مقدس تبین اهداف وآرمان های شهدا گفت: شهدا انتخاب آگاهانه ای داشتند ومرگ آنها مرگ تاجرانه ای بود که با دید باز آن را انتخاب کردند .

وی اضافه کرد: بسیاری از جوانان امروز متاسفانه با شهدا واهداف آنها آشنایی لازم را ندارند واین به خاطر آن است که شرایط هشت سال جنگ را به خوبی برای نسل حاضر بیان نکرده ایم ویا مستند سازی لازم صورت نگرفته است .