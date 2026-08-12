پیگیری مسئولان کهگیلویه وبویراحمد برای جذب اعتبارات ایمنی تنگ سریز در وزارت راه و شهرسازی
تأمین اعتبار و رفع موانع باقیمانده برای تسریع در تکمیل طرح پل تنگ سریز از مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطالبه می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی استاندار دیروز در دیدار با هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، با برشمردن پروژههای حیاتی حوزه راه استان گفت: پل تنگ سریز از جمله این طرح هاست که پیش از شروع دولت چهاردهم تنها ۲۲ درصد پیشرفت داشت، اما طی دو سال اخیر پیشرفت آن به ۸۷ درصد رسیده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این دیدار که عیسی شهامت معاون عمرانی استانداری و علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان حضور داشتند، با اشاره به حادثه تلخ تصادف زنجیرهای هفته گذشته در این نقطه افزود: گرچه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت، اما منجر به مصدومیت ۲۵ نفر از شهروندان شد، بنابراین برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، باید اقدامات لازم برای تکمیل پروژه انجام شود.
رشد ۶۰ درصدی اعتبارات پل سریز در دولت وفاق ملی
وی با اشاره به رشد ۶۰ درصدی اعتبارات این طرح مهم در دولت وفاق ملی تأکید کرد: تأمین اعتبار، رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از پل تنگ سریز از مهمترین مطالبات استان از معاون وزیر راه و شهرسازی است و در این زمینه نیازمند نگاه ویژه این وزارتخانه به استان هستیم.
استاندار با اشاره به توجه دولت چهاردهم به استانهای کمتر توسعهیافته از جمله کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: اختصاص ۲۶ همت در سفر سال گذشته رئیسجمهور که بخش عمده آن معطوف به حوزه راه و آب بود، بیانگر همین موضوع است.
رحمانی با اشاره به چندین مورد سفر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در سال گذشته به استان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای حوزه راه کهگیلویه و بویراحمد موضوعی است که با جدیت دنبال میکنیم.