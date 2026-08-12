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رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: خراسان جنوبی از ظرفیتهای ارزشمندی همچون معادن، کشاورزی و مرز برخوردار است، اما در کنار این ظرفیتها، همچنان با ضعف جدی زیرساختها مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: خراسان جنوبی از ظرفیتهای ارزشمندی همچون معادن، طلا، مس، سنگهای قیمتی، کشاورزی، محصولات استراتژیک و مرز برخوردار است، اما در کنار این ظرفیتها، همچنان با ضعف جدی زیرساختها مواجه هستیم
خامه زر نقش خبرنگاران در انعکاس مشکلات اقتصادی و مطالبهگری برای توسعه خراسان جنوبی را مهم دانست و گفت: رسانهها میتوانند با نقد و ارائه راهکار، به بخش خصوصی و مسئولان برای شناخت بهتر مسائل استان کمک کنند.
خامه زر با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در شرق کشور افزود: یکی از اولویتهای جدی ما این است که سهم خراسان جنوبی از ظرفیتها و منابع اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند شرق کشور را منطقهای استراتژیک برای اقتصاد ایران دانست افزود: مبنای بخش مهمی از اعتبارات کشور جمعیت است، نه وسعت و موقعیت استراتژیک مناطق؛ بنابراین شرق کشور باید در تصمیمگیریهای کلان با نگاه متفاوتی دیده شود.
خامهزر با بیان اینکه شرق کشور از نظر نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت راهبردی است، افزود: خراسان جنوبی با مرز طولانی با افغانستان، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای منطقهای و ظرفیتهای اقتصادی متعدد، میتواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند.
وی افزود: خراسان جنوبی به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم مرزی با افغانستان میتواند نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور داشته باشد و در شرایطی که اهمیت مسیرهای شرقی کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته، باید از این فرصت استفاده کرد