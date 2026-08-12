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نخستین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی بریکس در چارچوب ریاست دورهای هند بر این گروه در سال ۲۰۲۶، در روزهای ۲۱ و ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در شهر جیپور هند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در نخستین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی بریکس تحت ریاست دورهای هند، بر ضرورت تقویت تابآوری اقتصادی و مالی کشورهای عضو در مواجهه با تحولات و چالشهای اقتصاد جهانی تأکید کرد.
در این نشست که با حضور وزرای اقتصاد و دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو بریکس برگزار شد، مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، به نمایندگی از وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران حضور یافت.
حیدری در سخنان خود با حمایت از چهار محور اصلی «تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری»، بر ضرورت توسعه سازوکارهای عملی تأمین مالی تأکید کرد و بهرهگیری از ابزارهایی نظیر تأمین مالی با ارزهای محلی، طراحی و توسعه ابزارهای پوشش ریسک ارزی و نیز جذب سرمایههای بخش خصوصی را از الزامات تقویت همکاریهای اقتصادی میان اعضای بریکس دانست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر استفاده مسئولانه و هدفمند از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین به منظور ارتقای بهرهوری و تحقق رشد فراگیر تأکید کرد و از تداوم فعالیت کارگروه رشد و توسعه بریکس در دورههای آتی ریاست این گروه حمایت به عمل آورد.
وی با اشاره به شرایط متحول اقتصاد جهانی، تقویت همکاریهای مالی و اقتصادی میان اعضای بریکس را عاملی مؤثر در افزایش تابآوری اقتصادهای عضو و گسترش ظرفیتهای توسعهای این گروه عنوان کرد.
نخستین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی بریکس در چارچوب ریاست دورهای هند بر این گروه در سال ۲۰۲۶، در روزهای ۲۱ و ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در شهر جیپور هند برگزار شد.
در این نشست که با حضور وزرای اقتصاد و دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو بریکس برگزار شد، مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، به نمایندگی از وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران حضور یافت.
حیدری در سخنان خود با حمایت از چهار محور اصلی «تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری»، بر ضرورت توسعه سازوکارهای عملی تأمین مالی تأکید کرد و بهرهگیری از ابزارهایی نظیر تأمین مالی با ارزهای محلی، طراحی و توسعه ابزارهای پوشش ریسک ارزی و نیز جذب سرمایههای بخش خصوصی را از الزامات تقویت همکاریهای اقتصادی میان اعضای بریکس دانست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر استفاده مسئولانه و هدفمند از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین به منظور ارتقای بهرهوری و تحقق رشد فراگیر تأکید کرد و از تداوم فعالیت کارگروه رشد و توسعه بریکس در دورههای آتی ریاست این گروه حمایت به عمل آورد.
وی با اشاره به شرایط متحول اقتصاد جهانی، تقویت همکاریهای مالی و اقتصادی میان اعضای بریکس را عاملی مؤثر در افزایش تابآوری اقتصادهای عضو و گسترش ظرفیتهای توسعهای این گروه عنوان کرد.