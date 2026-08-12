به مناسبت روز خبرنگار با حضور معاون و مدیران خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان از خانواده خبرنگار مرحوم راشد جغتایی به پاس سالها خدمات وی قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مرحوم راشد جغتایی خبرنگار آزاد شهرستان هندیجان علاوه بر فعالیت در حوزه خبر ، بیش از دو دهه با بخش‌های مختلف صدا و سیمای خوزستان همکاری داشت.

مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان در پیامی ضمن تبریک روز خبرنگار به خانواده مرحوم جغتایی یاد و خاطره مرحوم راشد جغتایی را گرامی داشت.

مرحوم راشد جغتایی ۲۴ فروردین ماه امسال دار فانی را وداع گفت.