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به مناسبت روز خبرنگار با حضور معاون و مدیران خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان از خانواده خبرنگار مرحوم راشد جغتایی به پاس سالها خدمات وی قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مرحوم راشد جغتایی خبرنگار آزاد شهرستان هندیجان علاوه بر فعالیت در حوزه خبر ، بیش از دو دهه با بخشهای مختلف صدا و سیمای خوزستان همکاری داشت.
مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان در پیامی ضمن تبریک روز خبرنگار به خانواده مرحوم جغتایی یاد و خاطره مرحوم راشد جغتایی را گرامی داشت.
مرحوم راشد جغتایی ۲۴ فروردین ماه امسال دار فانی را وداع گفت.