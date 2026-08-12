سه موکب از میناب به مدت سه روز به زائران حرم رضوی در مشهد مقدس خدمت رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان میناب گفت: این موکب‌ها در بخش‌های فرهنگی، پزشکی و پذیرایی به نیت شهدای دبستان شجره طیبه و رهبر شهید برپا شده است.

سیده طاهره موسوی افزود: درموکب فرهنگی روایتگری از شهدای شجره طیبه شهرستان میناب هرشب اجرا می‌شود.

وی گفت: در موکب درمانی نیز روزانه به ۷۰۰ نفر از زائران و مجاوران حرم رضوی خدمت رسانی می‌شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان میناب گفت: روزانه از ۶ هزار زائر نیز با صبحانه، نهار، شام و شربت پذیرایی می‌شود.