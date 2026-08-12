تسهیل خدمات زائران اربعین ۱۴۰۵ با تکیه بر زیرساختهای پیامرسان «بله»
روابط عمومی پیامرسان «بله» از نقش کلیدی این سکو در تسهیل امور زائران در پیادهروی اربعین سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
روابط عمومی پیامرسان «بله» در گزارشی از عملکرد این سرویس در اربعین ۱۴۰۵ اعلام کرد: این پیامرسان توانسته است سهم قابل توجهی از خدمات ضروری زائران را پوشش دهد. بر اساس این گزارش، ۸۲۲ هزار زائر اقدام به خرید ارز خود از طریق بله کردهاند که این رقم بیش از ۹۲ درصد از کل ارز توزیعشده در این بازه زمانی را شامل میشود.
علاوه بر تسهیلات مالی، خدمات هوش مصنوعی بله نیز مورد استقبال گسترده قرار گرفت. طبق آمار منتشر شده، بیش از یک میلیون کاربر از قابلیتهای مترجم همراه، مسیریاب و موکبیاب هوش مصنوعی بله برای کاهش چالشهای ارتباطی و جابهجایی در طول مسیر استفاده کردهاند.