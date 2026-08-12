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روابطعمومی شرکت عمران شهر جدید پرند با انتشار اطلاعیهای خرید، فروش، واگذاری و نقلوانتقال امتیاز طرحهای اقدام ملی و نهضت ملی مسکن را در این شهر، غیرقانونی و ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اطلاعیه از متقاضیان خواسته شده به افراد سودجو و دلالانی که با ادعای خرید و فروش امتیاز، واگذاری واحد و تسریع در فرآیند تخصیص سعی درجلب اعتمادمتتقاضیان دارند، اعتماد و وجهی به این افراد پرداخت نکنند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: به منظور حفظ امنیت طرحهای مسکن و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی، ورود و تردد افراد متفرقه در محدوده نهضت ملی مسکن کنترل و از ورود افراد غیرمجاز جلوگیری خواهد شد.
در این اطلاعیه تأکید شده مسئولیت هرگونه معامله، واگذاری امتیاز یا پرداخت وجه به افراد غیرمجاز، به عهده دوطرف معامله خواهد بود و شرکت عمران پرند مسئولیتی در قبال این معاملات نخواهد داشت.