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پایانه مرزی دوغارون در بین چهار پایانه مرزی خراسان رضوی در حوزه تردد کامیون های حامل کالاهای صادراتی با سهمی معادل ۷۱ درصد، رتبه نخست را در بین پایانه های مرزی استان از آن خود کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزخراسان رضوی، مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد گفت:همچنین در بخش تردد ناوگان حمل و نقل کالاهای وارداتی و ترانزیت خروجی نیز دوغارون در استان به ترتیب دارای سهم ۳۹ و ۴۵ درصدی است.
محسن رکنی، به تردد ناوگان حمل و نقل کالاهای صادراتی و وارداتی بین ۲ مرز دوغارون تایباد و اسلام قلعه افغانستان اشاره و اظهار کرد: ۳۳ هزار و ۸۲۵ دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی و ۲ هزار و ۳۹ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری در بخش واردات در چهار ماهه نخست امسال بین دو کشور تردد کردهاند.
وی ادامه داد: رفت و آمد کامیون های حامل کالاهای صادراتی و وارداتی در پایانه مرزی دوغارون از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به ترتیب افزایش ۵۷ درصد و رشد پنج برابری را به همراه داشته است.
مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد تصریح کرد: همچنین در این بازه زمانی ۲۹ هزار و ۶۹۴ دستگاه کامیون در بخش ترانزیت خروجی و ۲ هزار و ۱۹۴ دستگاه در بخش ترانزیت ورودی در مرز دوغارون رفت و آمد کرده اند که به ترتیب ۳۸ و ۱۲۶ درصد نسبت به چهار ماهه نخست پارسال رشد دارد.
به گفته وی، مصالح ساختمانی، آهن آلات، مواد غذایی، میوه و تره بار و فرآوردههای نفتی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان هستند، از سوی دیگر دانه های روغنی، کنجد و سنگهای ساختمانی از جمله کالاهای ترازیت ورودی از افغانستان به کشور به شمار میروند.
رکنی به توقف چندین روزه ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در گذرگاه رسمی دوغارون اشاره و گفت: ماندگاری و طولانی شدن صف خروج کامیون های حامل کالاهای صادراتی و ترانزیتی در برخی از مواقع منجر به گلایه رانندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران و افغانستان شده است.
وی بیان کرد: تسریع و روانسازی فعالیت های اقتصادی در دوغارون هم افزایی، همکاری و تعامل دستگاههای مستقر در این منطقه را می طلبد که نقش زیادی در شکوفایی اقتصاد کشور، استان و شهرستان تایباد دارد.
پایانه مرزی دوغارون در ۱۸ کیلومتری تایباد و مرکز این شهرستان ۱۵۱ هزار نفری نیز در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.