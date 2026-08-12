به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزخراسان رضوی، مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد گفت:همچنین در بخش تردد ناوگان حمل و نقل کالاهای وارداتی و ترانزیت خروجی نیز دوغارون در استان به ترتیب دارای سهم ۳۹ و ۴۵ درصدی است.

محسن رکنی، به تردد ناوگان حمل و نقل کالاهای صادراتی و وارداتی بین ۲ مرز دوغارون تایباد و اسلام قلعه افغانستان اشاره و اظهار کرد: ۳۳ هزار و ۸۲۵ دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی و ۲ هزار و ۳۹ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری در بخش واردات در چهار ماهه نخست امسال بین دو کشور تردد کرده‌اند.

وی ادامه داد: رفت و آمد کامیون های حامل کالاهای صادراتی و وارداتی در پایانه مرزی دوغارون از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به ترتیب افزایش ۵۷ درصد و رشد پنج برابری را به همراه داشته است.

مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد تصریح کرد: همچنین در این بازه زمانی ۲۹ هزار و ۶۹۴ دستگاه کامیون در بخش ترانزیت خروجی و ۲ هزار و ۱۹۴ دستگاه در بخش ترانزیت ورودی در مرز دوغارون رفت و آمد کرده اند که به ترتیب ۳۸ و ۱۲۶ درصد نسبت به چهار ماهه نخست پارسال رشد دارد.

به گفته وی، مصالح ساختمانی، آهن آلات، مواد غذایی، میوه و تره بار و فرآورده‌های نفتی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان هستند، از سوی دیگر دانه های روغنی، کنجد و سنگ‌های ساختمانی از جمله کالاهای ترازیت ورودی از افغانستان به کشور به شمار می‌روند.

رکنی به توقف چندین روزه ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در گذرگاه رسمی دوغارون اشاره و گفت: ماندگاری و طولانی شدن صف خروج کامیون های حامل کالاهای صادراتی و ترانزیتی در برخی از مواقع منجر به گلایه رانندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران و افغانستان شده است.

وی بیان کرد: تسریع و روان‌سازی فعالیت های اقتصادی در دوغارون هم افزایی، همکاری و تعامل دستگاههای مستقر در این منطقه را می طلبد که نقش زیادی در شکوفایی اقتصاد کشور، استان و شهرستان تایباد دارد.

پایانه مرزی دوغارون در ۱۸ کیلومتری تایباد و مرکز این شهرستان ۱۵۱ هزار نفری نیز در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.