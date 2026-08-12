به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: این محصول برای نخستین بار در گلخانه‌های این شهرستان کشت شده است.

سعدالله رحمانی افزود: محصول کشت شده از رقم V-۹ و مناسب با شرایط گلخانه بوده که تولید و عرضه این محصول گرمسیری را فراهم کرده است.

وی گفت: ظرفیت تولید این گلخانه۳۰ تن در سال برآورد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: محصول برداشت شده برای مصرف داخلی در شهرستان بستک و شهرستان‌های همجوار ارسال می‌شود.