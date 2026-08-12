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برداشت موز از ۵ هزار متر مربع مجتمع گلخانهای روستای دهنگ شهرستان بستک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: این محصول برای نخستین بار در گلخانههای این شهرستان کشت شده است.
سعدالله رحمانی افزود: محصول کشت شده از رقم V-۹ و مناسب با شرایط گلخانه بوده که تولید و عرضه این محصول گرمسیری را فراهم کرده است.
وی گفت: ظرفیت تولید این گلخانه۳۰ تن در سال برآورد شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: محصول برداشت شده برای مصرف داخلی در شهرستان بستک و شهرستانهای همجوار ارسال میشود.