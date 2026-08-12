مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: صنایع کوچک به دلیل انعطاف‌پذیری، ظرفیت اشتغال‌زایی بالا و نقش‌آفرینی در توسعه متوازن منطقه‌ای، نیازمند پشتیبانی مستمر و برنامه‌ریزی منسجم هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان،مهرام روانبخش با گرامیداشت روز ملی حمایت از صنایع کوچک بیان کرد: حمایت هدفمند از صنایع کوچک یکی از اولویت‌های اصلی صمت خوزستان است و باید با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه برای رفع موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی و تسهیل فعالیت این بخش فراهم شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان تاکید کرد: تقویت صنایع کوچک می‌تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش تولید در استان داشته باشد و حمایت از این واحد‌ها باید به‌صورت عملی و هدفمند دنبال شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان آمادگی دارد همکاری و هماهنگی خود را با اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل امور تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌های صنعتی افزایش دهد.