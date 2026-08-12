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هادی حقشناس در این دیدار با تشریح برنامههای استان برای توسعه گردشگری و حفاظت از اراضی، بلندمرتبهسازی هدفمند و محدود را یکی از راهکارهای جلوگیری از گسترش ویلاسازی و ساختوساز پراکنده در گیلان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، هادی حقشناس در دیدار با آیتالله رضا رمضانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به ظرفیت ممتاز گیلان در حوزه گردشگری گفت : حتی در ایام جنگ نیز حجم قابل توجهی از مسافران به گیلان سفر کردند و این موضوع بار دیگر ظرفیت ویژه استان برای توسعه گردشگری را نشان داد.
وی افزود: گیلان به لحاظ برخورداری از طبیعت، سواحل، جنگلها، جاذبههای تاریخی و فرهنگی، موقعیت ممتازی در حوزه گردشگری دارد و باید از این ظرفیت در مسیر ایجاد درآمد، اشتغال و رونق اقتصادی استان استفاده کرد.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ارزشمند استان گفت: خوشبختانه گیلان مانند برخی استانها با ساختوساز گسترده و برجسازی مواجه نشده و بخش قابل توجهی از طبیعت و اراضی بکر خود را حفظ کرده است.
حقشناس ادامه داد: برای جلوگیری از تغییر کاربری و پراکندگی ساختوسازها، موضوع بلندمرتبهسازی محدود و هدفمند در نقاط مشخصی از جمله رشت و انزلی در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شده است.
وی تصریح کرد: اگر محل ساخت ساختمانهای بلندمرتبه همراه با خیابان استاندارد، زیرساخت مناسب و الزامات شهری مشخص باشد، میتوان ضمن پاسخگویی به نیازهای مسکن و اقامت، از گسترش ساختوساز در روستاها و اراضی ارزشمند جلوگیری کرد.
استاندار گیلان با بیان اینکه یک برج ۲۰ طبقه میتواند حدود ۲۰۰ واحد را در خود جای دهد، گفت: بسیاری از روستاهای گیلان کمتر از ۲۰۰ خانوار جمعیت دارند؛ بنابراین ساخت یک مجموعه متراکم میتواند از ایجاد حجم زیادی از ساختوساز پراکنده و شکلگیری یک روستای جدید در اثر ویلاسازی جلوگیری کند.
پاسخ به تقاضای گردشگری بدون قربانیکردن زمین
حقشناس با اشاره به افزایش تقاضای خرید زمین و ساخت ویلا توسط افراد غیربومی گفت: بسیاری از افرادی که از تهران، اصفهان و دیگر نقاط کشور به گیلان میآیند، قصد سکونت دائمی ندارند و ممکن است تنها در ایام نوروز یا بخشی از تابستان در استان حضور داشته باشند.
وی افزود: منطقی نیست برای چنین اقدام محدودی، بخش بزرگی از اراضی استان از چرخه بهرهبرداری خارج شود؛ بنابراین باید ظرفیتهای اقامتی متمرکز، استاندارد و متناسب با نیاز گردشگران توسعه یابد.
استاندار گیلان توسعه تأسیسات گردشگری را یکی از راهکارهای ایجاد درآمد و اشتغال دانست و گفت: طی حدود ۵۰ سال گذشته تنها سه هتل پنجستاره در گیلان ساخته شده بود، اما اکنون حدود ۶ تا ۷ هتل پنجستاره و ۷ هتل چهارستاره در استان در حال احداث است.
وی افزود: طرح های هتل سازی در شهرهایی همچون رشت، فومن، لاهیجان، رودسر و آستارا در حال اجراست و این روند نشاندهنده افزایش سرمایهگذاری در صنعت گردشگری گیلان است.
ماسوله در آستانه ثبت جهانی
حقشناس با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و طبیعی استان خاطرنشان کرد: فرآیند ثبت جهانی ماسوله در بخش نهایی قرار دارد و این موضوع میتواند فرصت تازهای برای معرفی ظرفیتهای گردشگری گیلان در سطح ملی و بینالمللی ایجاد کند.
وی تأکید کرد: توسعه گردشگری باید همزمان با صیانت از طبیعت و اراضی استان دنبال شود تا ظرفیتهای موجود برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.
گیلان از بهترین ظرفیتهای گردشگری کشور برخوردار است
آیتالله رضا رمضانی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای گسترده گیلان گفت: این استان از بهترین فضاهای گردشگری برخوردار است و باید بهرهگیری بهتر و برنامهریزیشدهتری از این ظرفیت صورت گیرد.
وی با اشاره به ماسوله افزود: بسیاری از مناطق برای برخورداری از جاذبهای مانند ماسوله برنامهریزی میکنند و این ظرفیت میتواند جایگاه ویژهای در صنعت گردشگری کشور داشته باشد.
رمضانی همچنین گردشگری و پسماند را از مسائل مهم گیلان دانست و بر ضرورت توجه به زیرساختهای استان تأکید کرد.
هشدار آیت الله رمضانی درباره مهاجرت و خرید زمین توسط غیربومیها
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روند مهاجرت از روستاها به شهرها گفت: کمبود امکانات و خدمات در برخی مناطق موجب شده جوانان و حتی خانوادههای مسنتر از روستاها مهاجرت کنند؛ بنابراین با تقویت زیرساختها و فراهمکردن امکانات، میتوان زمینه ماندگاری جمعیت در روستاها را فراهم کرد.
وی خرید زمین توسط افراد غیربومی را نیز موضوعی نیازمند توجه دانست و افزود: ورود گسترده افراد از خارج استان و خرید زمین تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه میتواند بهتدریج بر فرهنگ بومی و هویت گیلکی و گیلانی اثر بگذارد.
رمضانی تصریح کرد: اگر این روند بدون برنامهریزی ادامه پیدا کند، فرهنگ بومی استان ممکن است تحت تأثیر الگوهای فرهنگی واردشده قرار گیرد و این مسئله باید به عنوان یکی از تهدیدهای جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت صنعتیشدن بخش کشاورزی گفت: گیلان در تولید محصولاتی همچون برنج و چای ظرفیت و تجربه بالایی دارد و حمایت از تولیدکنندگان و حرکت کشاورزی به سمت صنعتیشدن میتواند به تقویت اقتصاد روستاها و ماندگاری جمعیت کمک کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به حضور مسئولان در مراسم اربعین، این رویداد را دارای ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گسترده دانست و بر بهرهگیری از فرصتهای ایجادشده در این عرصه تأکید کرد.