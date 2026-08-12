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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از جابجایی بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ زائر از استان به مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای از آغاز عملیات جابهجایی زائران و مسافران به مقصد مشهد مقدس همزمان با ایام پایانی صفر خبر داد و گفت: از ۱۸ مرداد، ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای استان برای خدمترسانی به زائران و تسهیل سفرهای این ایام در آمادهباش کامل قرار گرفته است.
مزیدی افزود: با توجه به افزایش تقاضای سفر به مشهد مقدس در روزهای پایانی ماه صفر و حضور گسترده زائران در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، برنامهریزیهای لازم برای تأمین ناوگان و جا به جایی ایمن و مطلوب مسافران از سطح استان انجام شده است.
به گفته وی از ۱۸ تا ۲۱ مرداد عملیات جابهجایی زائران و مسافران در استان ۱۳ هزار و ۷۶۳ مسافر در قالب ۴۶۸ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان به مقصد مشهد مقدس اعزام شده است.
مزیدی با اشاره به اهمیت تأمین ناوگان مورد نیاز زائران در ایام پایانی ماه صفر گفت: تلاش مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان بر این است که با بهرهگیری حداکثری از ظرفیت ناوگان عمومی، ضمن پاسخگویی به تقاضای سفر، شرایطی فراهم شود تا زائران با آرامش، ایمنی و سهولت بیشتری مسیر خراسان جنوبی تا مشهد مقدس را طی کنند.
به گفته وی در این ایام، نظارت بر عملکرد شرکتها و ناوگان حملونقل عمومی با دنبال میشود و کارشناسان و عوامل نظارتی اداره کل بر نحوه ارائه خدمات، رعایت مقررات حملونقل، وضعیت فنی وسایل نقلیه و الزامات ایمنی سفر نظارت دارند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی همچنین از زائران و مسافران خواست سفر خود را مدیریت کرده و حتیالامکان برنامه بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از ایجاد تراکم و کمبود ناوگان در ساعات و روزهای اوج سفر جلوگیری شود.