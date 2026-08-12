به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دوربرگردان، این هفته روایتگر چند مطالبه مردمی است؛ از متقاضیان مسکن ملی که پس از پنج سال همچنان چشم‌انتظار خانه‌اند، تا آزادراه ساوه ـ همدان که پس از سال‌ها گلایه، سرانجام شاهد ترمیم آسفالت شده؛ از مطالبه مردم درباره اجرای قانون حجاب و عفاف تا باغ‌های قنات اراک که در سایه بی توجهی یکی‌یکی خشک می‌شوند.

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