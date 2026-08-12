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بسته «دوربرگردان» این هفته روایتگر خانههای نیمهتمام مسکن ملی و خشکیدن باغهای قنات اراک است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دوربرگردان، این هفته روایتگر چند مطالبه مردمی است؛ از متقاضیان مسکن ملی که پس از پنج سال همچنان چشمانتظار خانهاند، تا آزادراه ساوه ـ همدان که پس از سالها گلایه، سرانجام شاهد ترمیم آسفالت شده؛ از مطالبه مردم درباره اجرای قانون حجاب و عفاف تا باغهای قنات اراک که در سایه بی توجهی یکییکی خشک میشوند.
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