به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: رگبار باران و رعد و برق تا روز جمعه ادامه دارد.

علی قاسمی افزود: همچنین تا اوایل هفته آینده پدیده غالب در استان وزش باد شدید همراه با گرد و غبار و کاهش کیفیت هواست.

وی اضافه کرد:در شبانه‌روز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با دمای ۴۳ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

قاسمی گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت ۲۳ و ۳۸ درجه سلسیوس بود و برای امروز هم دمای هوای این کلانشهر بین ۲۳ و ۳۷ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است.