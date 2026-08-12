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بارشهای رگباری از عصر امروز مناطق شمالی و غربی استان را فرا میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیشبین هواشناسی خراسان رضوی گفت: رگبار باران و رعد و برق تا روز جمعه ادامه دارد.
علی قاسمی افزود: همچنین تا اوایل هفته آینده پدیده غالب در استان وزش باد شدید همراه با گرد و غبار و کاهش کیفیت هواست.
وی اضافه کرد:در شبانهروز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس خنکترین و سرخس با دمای ۴۳ درجه گرمترین نقاط استان بودند.
قاسمی گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت ۲۳ و ۳۸ درجه سلسیوس بود و برای امروز هم دمای هوای این کلانشهر بین ۲۳ و ۳۷ درجه سلسیوس پیشبینی شده است.