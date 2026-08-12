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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۲۷ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان جذب شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۱۱ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، امید احمدی اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در استان خوزستان به ۲۷ میلیون و ۳۳ هزار دلار رسیده است که بیانگر رشد قابل توجه سرمایهگذاری خارجی در استان است.
وی افزود: همچنین میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب در این مدت ۳۵۰ هزار دلار بوده است، در حالی که در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در خوزستان ۱۲.۸ میلیون دلار و سرمایهگذاری خارجی مصوب ۷۸۵ میلیون دلار ثبت شده بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به رشد ۱۱۱ درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی در پنج ماه نخست امسال نسبت به ۱۲ ماهه سال گذشته، گفت: این رشد نشاندهنده ظرفیتهای قابل توجه استان برای جذب سرمایهگذاران خارجی و نتیجه پیگیریها برای تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری است.
احمدی ادامه داد: با بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه استان و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، مجوز یک پروژه بزرگ صنعتی با مشارکت سرمایهگذار خارجی در شهرستان اهواز با سرمایهگذاری بیش از ۲۲ میلیون یورو نیز در آینده نزدیک عملیاتی و صادر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژهها میتوانند در توسعه زیرساختهای صنعتی، ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت تولید و تقویت توان صادراتی استان خوزستان نقش مؤثری داشته باشند و مجموعه اقتصادی استان تلاش میکند با رفع موانع و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه حضور بیشتر سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم کند.