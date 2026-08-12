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آسمان چهارمحال و بختیایر ابری همراه با وزش باد به نسبت شدید پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزایر صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، کارشناس هواشناسی استان گفت: تا فردا افزایش ابر، وزش باد، تندبادهای لحظهای، خیزش گرد و خاک و در ساعات بعد ازظهر، بارش رگباری باران و احتمال رعد و برق در سطح استان به ویژه برای ارتفاعات، شمالغرب و جنوب استان ودر برخی نقاط استان، گرد و غبار رقیق پیشبینی میشود.
به گفته قطره روزهای پایانی هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی مناطق گرد و غبار رقیق مورد انتظار است.