به گزارش خبرگزایر صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، کارشناس هواشناسی استان گفت: تا فردا افزایش ابر، وزش باد، تندباد‌های لحظه‌ای، خیزش گرد و خاک و در ساعات بعد از‌ظهر، بارش رگباری باران و احتمال رعد و برق در سطح استان به ویژه برای ارتفاعات، شمال‌غرب و جنوب استان ودر برخی نقاط استان، گرد و غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود.

به گفته قطره روز‌های پایانی هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی مناطق گرد و غبار رقیق مورد انتظار است.