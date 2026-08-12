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مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان از ثبتنام ۸۷ درصد دانشآموزان استان برای سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، ناصر علیفر، مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در میان دانشآموزان اظهار کرد: اگر بخواهیم فرآیند آموزش بهدرستی محقق شود باید بهصورت جدی به مسئله آسیبهای اجتماعی دانشآموزان توجه کنیم؛ چرا که اگر زمین تعلیم و تربیت مساعد نباشد نمیتوانیم در آن بذر آموزش بکاریم.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتها برای مقابله با آسیبهای اجتماعی افزود: باید تمام تلاش و ظرفیت خود را برای کاهش آسیبهای اجتماعی به کار بگیریم، وضعیت موجود را بهدقت احصا و رصد کنیم و با برنامهریزی هدفمند، روند کاهش آسیبها را استمرار بخشیم تا به نقطهای برسیم که شاهد ریشهکنی آسیبهای اجتماعی در جامعه دانشآموزی باشیم.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان، طرح نماد را از برنامههای مهم وزارت آموزشوپرورش در حوزه پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: مقام عالی وزارت توجه و زمان ویژهای را به طرح نماد و موضوع آسیبهای اجتماعی اختصاص دادهاند و این امر نشاندهنده اهمیت راهبردی حوزه پیشگیری و مراقبت از دانشآموزان در نظام تعلیم و تربیت است.
علیفر در ادامه به اقدامات انجامشده در این زمینه اشاره کرد و گفت: سال گذشته مناطق هدف بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفتند و تأکید بر اختصاص مشاور به مدارس غیردولتی نیز تأثیر قابل توجهی در مسیر پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی داشته است.
وی همچنین با اشاره به پایان آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم اظهار کرد: فرآیند برگزاری آزمونهای نهایی این دو پایه به پایان رسید؛ امتحانات امسال با توجه به شرایط موجود، امتحاناتی بسیار متفاوت بود و از همه مدیران، عوامل اجرایی، دبیران و همکارانی که در برگزاری و راهبری این فرآیند نقشآفرینی کردند، صمیمانه تقدیر میکنم.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان از پیشرفت فرآیند تصحیح اوراق امتحانات نهایی خبر داد و افزود: تاکنون ۶۰ درصد اوراق امتحانات نهایی تصحیح شده است و انتظار میرود با تلاش و همراهی دبیران و عوامل تصحیح، باقیمانده اوراقی که تصحیح آنها بر عهده استان است نیز در زمان مقرر به پایان برسد.
علیفر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت اتاق وضعیت پروژه مهر و فرصت ۴۰ روزه تا آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تاکنون ۸۷ درصد دانشآموزان استان ثبتنام شدهاند و مدیران مناطق و نواحی باید تمام ظرفیت خود را برای تسریع و تسهیل فرآیند ثبتنام سایر دانشآموزان به کار گیرند.
وی ساماندهی نیروی انسانی را از دیگر اولویتهای آموزشوپرورش استان عنوان کرد و با تأکید بر لزوم تسریع در این فرآیند خاطرنشان کرد: انتظار میرود مدیران با جدیت فرآیند ساماندهی نیروی انسانی و صدور ابلاغ همکاران را دنبال کنند و در موضوع نقلوانتقالات و ساماندهی نیرو، عدالت باید بهعنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به تأکید وزارت آموزشوپرورش بر آغاز حضوری سال تحصیلی جدید تصریح کرد: براساس تأکید مقام عالی وزارت، مدارس در اول مهرماه بهصورت حضوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. همه بخشها باید بهگونهای برنامهریزی کنند که نیروی انسانی مورد نیاز مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی ساماندهی شود.
وی پوشش حداکثری تحصیلی را از اولویتهای اصلی آموزشوپرورش خوزستان دانست و گفت: در فرصت ۴۰ روزه باقیمانده تا آغاز سال تحصیلی جدید باید با رصد مستمر شاخصهای پروژه مهر، تسریع در ثبتنام، ساماندهی عادلانه نیروی انسانی و صدور بهموقع ابلاغها، شرایط لازم برای آغاز منظم سال تحصیلی در همه مناطق و نواحی استان فراهم شود.