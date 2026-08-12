به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور مقدماتی رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا در دو منطقه غرب و شرق آسیا و به صورت تک دیدار برگزار شد و تیم‌های برتر راهی دور گروهی شدند. در دور گروهی ۳۲ تیم در دو منطقه غرب و شرق رقابت می‌کنند. قرعه کشی این دور سه شنبه ۲۷ مرداد برگزار می‌شود و مسابقات از ۲۳ شهریور آغاز خواهد شد. سیدبندی کامل دور گروهی به این شرح است:

* منطقه غرب:

- سید یک: الاهلی عربستان - العین امارات - السد قطر - استقلال تهران ایران

- سید دو: نفتچی ازبکستان - نیروی هوایی عراق - النصر عربستان - شباب‌الاهلی امارات

- سید سه: الغرافه قطر - الوصل امارات - الهلال عربستان - تراکتور تبریز ایران

- سید چهار: الشمال قطر - القادسیه عربستان - الاتحاد عربستان - پاختاکور ازبکستان

* منطقه شرق:

- سید یک: کاشیما آنتلرز ژاپن، جیونبوک هیوندای کره جنوبی، بوریرام یونایتد تایلند و شانگهای پورت چین

- سید دو: نیوکاسل جتس استرالیا، ویسل کوبه ژاپن، جوهور دارالتعظیم مالزی و دائه جون هاناسیتی زن کره جنوبی

- سید سه: تای پورت تایلند، بیجینگ گوان چین، کاشیوا ریسول ژاپن و پوهانگ استیلرز کره جنوبی

- سید چهار: راتچابوری تایلند، کیوتو پرپل سانگا و گامبا اوزاکا ژاپن و کنگ آن هانوی ویتنام