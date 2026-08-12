به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جواد شکوهی با اشاره به اهمیت منابع آبی در حفظ و پایداری زیستگاه‌های طبیعی اظهار کرد: در راستای تأمین منابع آب مورد نیاز حیات‌وحش و بهبود شرایط زیستگاهی، عملیات لایروبی و پاکسازی چشمه‌های پناهگاه حیات‌وحش کم کی صورت گرفت.

وی افزود: چشمه‌ها و منابع آبی طبیعی از مهم‌ترین عناصر زیستگاه‌های حیات‌وحش به شمار می‌روند و در شرایط خشکسالی و کاهش بارندگی، نقش آنها در تأمین آب مورد نیاز گونه‌های جانوری دوچندان می‌شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد ادامه داد: در این عملیات، رسوبات، گل‌ولای و عوامل مسدودکننده مسیر جریان آب از چشمه‌ها پاکسازی و شرایط برای ذخیره و دسترسی بهتر حیات‌وحش به منابع آبی فراهم شد.

شکوهی با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست گفت: حفظ منابع آب، در واقع حفاظت از زنجیره حیات در زیستگاه‌ها است و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد با پایش مستمر منابع آبی، تلاش می‌کند شرایط مناسبی برای تداوم حضور و زیست گونه‌های جانوری منطقه فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی جوامع محلی و دوستداران محیط زیست در حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات‌وحش، نقش مؤثری در پایداری این مناطق دارد.