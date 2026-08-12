نمایش نقالی «پیراهن معظم» با هنرمندی کیوان حبیبی، با تلفیق سنت‌های دیرینه نقالی ایرانی، اشعار عرفانی و موسیقی آیینی، در تئاتر شهر قزوین به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین؛ هنر نقالی که در ادوار گذشته به عنوان یکی از مؤثرترین ابزار‌های ترویج مفاهیم مذهبی و اخلاقی در قهوه‌خانه‌ها و اماکن عمومی شناخته می‌شد، بار دیگر با اجرای نمایش «پیراهن معظم» جان تازه‌ای گرفت.

کیوان حبیبی، هنرمند نام‌آشنای عرصه نمایش، در این اثر با تکیه بر توماری وزین و اصیل، پیوندی میان حماسه‌های مذهبی و نمایش‌های سنتی ایران ایجاد کرده است. این اجرا که بازتاب‌دهنده سیر تاریخی از عصر حضرت آدم (ع) تا حماسه عاشوراست، در مدت زمان چهل دقیقه، مخاطب را با عمق مفاهیم دینی و تاریخی پیوند می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های متمایز «پیراهن معظم»، استفاده خلاقانه از موسیقی به عنوان «ابزار روایی» است. حبیبی با بهره‌گیری از موسیقی برای فضاسازی، به ویژه در لحظات حساس و حماسی نظیر روایت واقعه کربلا، بر تاثیرگذاری دراماتیک نمایش افزوده است. علاوه بر این، تلفیق روایتگری با آواز و اشعار بزرگان ادبیات فارسی از جمله مولانا و حافظ، فضایی معنوی و در عین حال هنری به این اجرا بخشیده است.

کیوان حبیبی، هنرمند این اثر، با تأکید بر هویت غنی ایرانی-اسلامی نقالی، این هنر را بستری مناسب برای روایت‌های عمیق مذهبی می‌داند که همواره در ضمیر و هویت ایرانیان ریشه داشته است.

گفتنی است، علاقه‌مندان و دوستداران هنر آیینی می‌توانند تا روز پنج‌شنبه، برای تماشای این نمایش به محوطه بیرونی تئاتر شهر قزوین مراجعه کنند.