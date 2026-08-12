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۳۱۹ نفر در استان اصفهان در سالروز رحلت پیامبر مهر و رحمت موفق به اهدای خون شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: به منظور حفظ ذخایر استراتژیک خون و تأمین صددرصدی نیاز مبرم بیمارستانها و مراکز درمانی استان به خون و فرآوردههای خونی، برنامهریزی ویژهای برای فعالیت مراکز اهدای خون در روزهای پایانی ماه صفر صورت گرفته است.
کیان دهرابپور افزود: امروز تعداد ۳۴۷ نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۱۹ نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی ادامه داد: در روز پنجشنبه نیز مرکز خواجوی اصفهان همچنان از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ فعال بوده و مراکز شهرستانهای خوانسار و گلپایگان نیز در این روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ پذیرای مردم نیکاندیش خواهند بود.
دهرابپور با تأکید بر نیاز همیشگی و مستمر مراکز درمانی به تمامی گروههای خونی، خاطرنشان کرد: بیماران خاص، مبتلایان به سرطان، مصدومان حوادث جادهای و بیماران نیازمند به جراحیهای حیاتی، همواره چشمانتظار یاری شهروندان هستند. از این رو از اهداکنندگان عزیز در سراسر استان اصفهان تقاضا داریم با همراه داشتن کارت ملی در این روزهای معنوی به مراکز اعلامشده مراجعه کرده و با اهدای خون خویش، نجاتبخش جان همنوعان خود باشند.