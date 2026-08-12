به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کلانتر مرز دولت جمهوری اسلامی در شهرستان ماکو و استاندار استان آغری ترکیه در نشست و ملاقات مرزی در کشور ترکیه؛ علاوه بر بحث و تبادل نظر برای افزایش توسعه همکاری‌های دوجانبه مرزی و مقابله با انواع ناامنی‌ها در مرز‌های مشترک؛ بر حسن همجواری ساکنان دو سوی مرز تاکید کردند.

سرهنگ مهدی حبیب زاده فرمانده هنگ مرزی و کلانتر مرز جمهوری اسلامی ایران در ماکو در این ملاقات با بیان اینکه در استیفای حقوق مرزنشینان؛ تسهیل و تسریع در ترددات مسافری و خودرویی در گمرکات بازرگان و گوربولاغ و رفع موانع موجود و تقویت همکاری‌های مرزی از انتظارات مرزبانی جمهوری اسلامی است گفت: با افزایش هماهنگی و همکاری بیشتر مابین دو کشور دوست و همسایه، جهت جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی، قاچاق انسان و اشیای غیرمجاز و سایر تخلفات مرزی می‌توان برای ساکنان دو سوی مرز امنیت و آرامش بیش از پیش به وجود آورد.

اوندر بوزکورت استاندار استان آغری ترکیه هم در این ملاقات و نشست مرزی با اظهار رضایت از تداوم همکاری‌های همه جانبه مرزبانان برای تداوم امنیت پایدار در دو سوی مرز گفت: امنیت موجود در دو سوی مرز ایران و ترکیه حاصل تلاش نیرو‌های نظامی دو کشور برادر و دوست ترکیه و ایران است و ما برای تداوم این امنیت و آرامش تمام تلتش و کوشش خود را بکار می‌گیریم.



در پایان این نشست و ملاقات مرزی، کلانتر مرز دولت جمهوری اسلامی ایران در ماکو و استاندار استان آغری ترکیه علاوه بر امضای تفاهم نامه همکاری در چهاربند مقرر شد این جلسات هر ۶ ماه یکبار در خاک ترکیه و جمهوری اسلامی برگزار شود.