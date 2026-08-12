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نخستین مسابقه داستان کوتاه «از تبار پیامبر» با هدف گسترش ادبیات داستانی پیرامون زندگی رهبر شهید ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل دفتر نشر فرهنگ اسلامی و یکی از مسئولان برگزاری مسابقه داستان کوتاه «از تبار پیامبر» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما از نویسندگان و علاقهمندان به داستاننویسی دعوت کرد تا در این مسابقه شرکت کنند.
محسن چینی فروشان مهلت ارسال آثار به مسابقه داستان کوتاه «از تبار پیامبر» را ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد و افزود: آثار به نشانی یا این شماره ۰۹۳۳۴۳۰۲۱۳۰ در پیامرسان بله ارسال شود.
وی محورهای این مسابقه را نیز به شرح زیر بیان کرد:
بازآفرینی شخصیت، منش، اندیشه و شیوه رهبر شهید، سید علی حسینی خامنهای، در پرتو سیره پیامبر اکرم (ص).
روایت تصمیمهای سرنوشتساز، ایستادگی و مبارزه با استکبار جهانی رهبر شهید، با الهام از سیره نبوی.
بازنمایی مفهوم مقاومت، عزت، عدالتخواهی و پرهیز از سازش.
آفرینش داستانهایی که نسبت میان سیره پیامبر اکرم (ص) و الگوی معاصر رهبری، ایثار و پایداری را در قالبی ادبی و خلاقانه به تصویر بکشند.
مدیرعامل دفتر نشر فرهنگ اسلامی درباره شرایط ارسال آثار به مسابقه داستان کوتاه «از تبار پیامبر» گفت: شرکت در مسابقه برای تمامی علاقهمندان آزاد است و هر داستان کوتاه در حجم ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه باید باشد.
آثار برگزیده در مجموعهای مستقل در دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر خواهد شد.
آیین اختتامیه مسابقه داستان کوتاه «از تبار پیامبر» ۷ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می شود و به ده اثر برگزیده، هر یک مبلغ ۱۰ میلیون تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.