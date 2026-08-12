به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از موکب‌های خدمت رسان به زائران پیاده در جاده ملک آباد-مشهد گفت: حدود ۷۰۰هزار زائر پیاده وارد مشهد شده و یا در حال عزیمت به مشهد بوده و طی امروز و فردا وارد این شهر می‌شوند.

علی‌اکبر پورجمشیدیان، علاوه بر بازدید از موکب‌های خدمت رسان به زائران در مسیر‌های جاده‌ای منتهی به مشهد و گفت‌و‌گو با زائران و متولیان موکب ها، از ایستگاه‌های نهاد‌ها و دستگاه‌های خدمت رسان دولتی و عمومی و شماری از هیئت‌های مذهبی در داخل شهر مشهد نیز بازدید کرد و از فعالیت این مجموعه‌ها مطلع شد.

امیر الله شمقدری، معاون امنیتی، انتظامی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: عصر امروز جلسه ستاد مرکزی اربعین و دهه پایانی صفر به ریاست معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور و شماری از مسوولان کشوری از وزارتخانه‌های مرتبط از جمله معاونان وزرا تشکیل خواهد شد.