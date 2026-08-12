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رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از برنامه ریزی برای اجرای طرح بهسازی و شادابسازی ۷۵ هزار کلاس درس خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خانمحمدی در حاشیه سفر وزیر آموزش و پرورش به سمنان، درباره برنامههای «پروژه مهر» افزود: یکی از موضوعات مهم افتتاح مرحله دوم پروژههای نهضت مدرسهسازی است که امیدواریم این پروژهها در هفته نخست مهرماه به بهرهبرداری برسند.
وی با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان افزود: در این طرح بهسازی و شادابسازی ۷۵ هزار کلاس درس برنامهریزی شده بود که تاکنون عملیات مربوط به ۵۵ هزار کلاس انجام شد و اقدامات برای کلاسهای باقیمانده نیز در فرصت پیشرو انجام خواهد شد.
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور درباره وضعیت مدارس آسیبدیده از جنگ نیز گفت: بهجز مدارسی که بهطور مستقیم مورد اصابت قرار گرفتهاند و نیازمند تغییر جانمایی هستند، سایر مدارس آسیبدیده در هفته نخست شهریور ۱۴۰۵ به چرخه آموزشی بازمیگردد.
خانمحمدی افزود: در مجموع ۱۶ مدرسه به دلیل آسیبهای مستقیم و ضرورت تغییر جانمایی، شرایط متفاوتی دارند و برای آنها اقدامات لازم در حال انجام است.
وی با تاکید بر نقش مشارکتهای مردمی در اجرای طرحهای نوسازی و بهسازی مدارس گفت: اجرای این اقدامات با مشارکت مردم، خیران، شهرداریها، فرمانداریها، دهیاریها و انجمنهای اولیا و مربیان انجام شده است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور خاطرنشان کرد: این همکاریها موجب شکلگیری یک حرکت مردمی مطلوب در زمینه بهسازی، شادابسازی و آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی شده است.