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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از آغاز روند احراز محل سکونت برخی مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، وهب مختاران گفت: افرادی که با وجود سکونت در داخل کشور، پیامک احراز محل سکونت دریافت کردهاند، تا پایان شهریور فرصت دارند نسبت به تکمیل فرآیند احراز اقدام کنند.
او در بازدید از فروشگاههای عرضهکننده کالاهای مشمول طرح کالابرگ در استان همدان تأکید کرد: کالاهای مشمول طرح در فروشگاهها موجود است و روند خدمترسانی به مردم در حال انجام است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به دستورالعملهای جدید طرح کالابرگ افزود: با توجه به اطلاعات موجود از دستگاههای متولی و با هدف خدمترسانی دقیقتر به افراد ساکن داخل کشور، مقرر شده است وضعیت افرادی که احتمال حضور آنان در خارج از کشور وجود دارد، بررسی و احراز شود.
این مسئول گفت: افرادی که از ۲۱ مردادماه پیامک احراز محل سکونت دریافت کردهاند، ابتدا باید محل سکونت خود را از طریق سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی احراز کرده است و سپس برای احراز هویت و تکمیل فرآیند به شکل حضوری به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
مختاران تأکید کرد: در صورتی که فرد در داخل کشور سکونت داشته باشد و اعتبار کالابرگ وی در مردادماه شارژ نشده باشد، پس از احراز شرایط، اعتبار مربوط به مرداد و شهریورماه به صورت تجمیعی شارژ خواهد شد و حقی از این افراد تضییع نمیشود.
او درباره افرادی که صرفاً برای زیارت به کشور عراق سفر کردهاند نیز گفت: بر اساس آخرین اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این افراد فعلاً تا پایان هفته فرصت دارند و اطلاعات مربوط به سفر آنان از طریق نیروی انتظامی دریافت و بررسی خواهد شد، بنابراین در صورت سفر صرفاً به کشور عراق برای زیارت، نیازی به مراجعه فوری به دفاتر پیشخوان دولت نخواهند داشت.