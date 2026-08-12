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توده هوای گرم و دمای ۴۹ درجه و بالاتر همراه با افزایش رطوبت و شرجی، تا پایان هفته در آبادان، خرمشهر و بیشتر نقاط خوزستان تداوم خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: امروز سرعت وزش باد در بخشهای شمالغربی، غربی، جنوبی و مرکزی استان در حد متوسط خواهد بود.
محمد سبزهزاری افزود: از فردا تا اواسط وقت یکشنبه، بهویژه در ساعات صبح و شامگاه، جریانات گرم و مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و ایجاد مه رقیق در سواحل، نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی و تا حدودی مناطق غربی و شمالی استان خواهد شد.
وی ادامه داد: این شرایط جوی در مناطق جنوبی استان از جمله آبادان و خرمشهر نیز موجب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.
سبزهزاری گفت: در شبانهروز گذشته، امیدیه با ۵۰.۲ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۲۴.۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.