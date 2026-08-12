به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این اجلاسیه بین‌المللی روز دوشنبه با شعار «ایستاده در پناه ضامن» و در پاسداشت قائد شهید امت در تهران آغاز شد و امروز ادامه آن در دامغان برگزار می شود . اختتامیه این اجلاسیه در مشهدمقدس و جوار حرم امام‌رضا علیه السلام خواهد بود.

این اجلاسیه در سال نخست پس از وقایعی همچون شهادت شیخ باقر النمر و دستگیری و شکنجه شیخ زکزاکی کار خود را آغاز کرد و در ۱۰ دوره گذشته بیش از ۲۰ شهید بزرگوار و نام آور کشورمان همچون سردار سلامی، دکتر لاریجانی، دکتر ترانچی، دکتر حسین امیرعبداللهیان و سردار حجازی از میهمانان و سخنرانان این اجلاسیه در دامغان بودند

در روز نخست برگزاری این اجلاسیه در تهران علاوه بر سخنرانی رئیس جمهور ، از امام جمعه بندر سیرک به‌خاطر حضور مقتدرانه در میدان، مدیر مدرسه شجره طیبه میناب که همسر وی هم در بمباران مدرسه به شهادت رسید، مسئول دانشجویی دانشگاه تهران به‌خاطر ایجاد اولین موکب در ورودی دانشگاه تنها ساعتی بعد از اعلام شهادت رهبر انقلاب، مصطفی راغب خواننده انقلابی، احمدیان از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و فعال در جنگ رسانه‌ای، خانم رستمی مادر هشت شهید و محسن محمدی‌پناه خواننده قطعه «باید برخواست» تجلیل شد.

محمد سالاریان دبیر اجرایی یازدهمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت با بیان اینکه این اجلاسیه هم اکنون در تالار مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه دامغان آغاز شده خاطرنشان کرد: حضرت آیت الله شبیری زنجانی از یاران نزدیک رهبری و سابقه ۶۵ سال دوستی با ایشان و وزیر آموزش و پرورش از سخنرانان این مراسم در دامغان خواهند بود.

یازدهمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت در بخش داخلی ۲۹ مردادماه با برگزاری آئین اختتامیه در تالار قدس حرم مطهر رضوی و تجلیل از موکب داران برجسته و منتخب استان‌های کشور به کار خود پایان می‌دهد و در بخش بین الملل با همراهی مجموعه‌های مردمی عاشق انقلاب اسلامی و شخصیت رهبر شهید و فرزانه انقلاب به اجرای برنامه در کشور‌های لبنان، اندونزی، سنگال و پاکستان می‌پردازد.