به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان، با حضور قاریان و حافظان کانون مساجد در شهرستان نقده برگزار شد.

معاون فرهنگی هنری کانون مساجد آذربایجان غربی از برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در شهرستان نقده خبر داد و افزود: در این دوره بیش از ۱۲۰ نفر جوان و نوجوان از کانون مساجد شهرستان نقده و محمدیار حضور دارند.

بهزاد رزاقی از رقابت قرآن آموزان در رشته‌های مختلف خبرداد و تصریح کرد: در این رقابت تیمی ۹ گروه از شهرستان نقده و ۳ تیم از شهرستان مهاباد حضور دارند که در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، حفظ کل، حفظ عمومی، قرائت و تحقیق، اذان، طراحی و خوشنویسی با هم رقابت میکنند.

برترین‌های این دوره آخر شهریور ماه در مسابقات استانی حضور خواهند داشت.