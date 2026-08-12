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در راستای کاهش تلفات غیرفنی و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق، طرح سراسری «مهتاب» با جمعآوری گسترده کابلهای غیرمجاز در منطقه مهرآباد بخش رودهن اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این عملیات ضربتی که در راستای تحقق سیاستهای کلان وزارت نیرو مبنی بر کاهش تلفات غیرفنی و افزایش ضریب پایداری شبکه توزیع صورت گرفت، و با همافزایی و مشارکت اکیپهای ویژه بازرسی مناطق رودهن، پردیس و دماوند به همراه واحد بهرهبرداری منطقه، در محدوده شهر مهرآباد به مرحله اجرا درآمد
تیمهای عملیاتی منطقه برق رودهن با حضور میدانی در نقاط مختلف مهرآباد، ضمن برخورد قاطع با تخلفات، موفق به جمعآوری انشعابات غیرمجاز با متراژ بیش از ۱۳۹۵ متر کابل شدند.
همچنین در این راستا و با هدف هوشمندسازی شبکه، ۴۵ کنتور برق تحت فرآیند آنلاینسازی قرار گرفت و ۱۲ کنتور معیوب نیز شناسایی و با کنتورهای استاندارد جدید تعویض گردید تا شاخصهای پایداری برق در این منطقه از بخش رودهن بهبود یابد.
مدیریت منطقه برق رودهن در پایان ضمن تأکید بر استمرار این طرح در تمامی نقاط تحت پوشش، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این عملیات، صیانت از حقوق بیتالمال و مشترکین قانونمند است و مقابله با انشعابات غیرمجاز با قاطعیت در تمامی روستاهای تابعه و منطقه مهرآباد تا دستیابی به استاندارد مطلوب شبکه توزیع ادامه خواهد داشت.