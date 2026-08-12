نیکوکار یزدی، امسال مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان هزینه پذیرایی سالروز شهادت امام رضا (ع) را، به آزادی سه زندانی جرائم غیرعمد اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، داود حسنیان نیکوکار یزدی با حضور در ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان هزینه پذیرایی سالروز شهادت امام رضا (ع)، را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص داد؛ اقدامی که زمینه آزادی سه زندانی و بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کرد.

این نیکوکار یزدی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: این نذر را با نیت شادی روح اموات، جلب رضایت و خشنودی خداوند متعال و همچنین به امید افزایش خیر و برکت در زندگی ادا کردم و امیدوارم به برکت این کار خیر، سلامتی و آرامش برای خانواده‌ام رقم بخورد و آزادی این زندانیان نیز زمینه‌ساز شادی و آرامش در زندگی خانواده‌های آنان باشد.