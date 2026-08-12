مردم خوی در سوگ رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی( ع) به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، مردم ولایت‌مدار و ارادتمندان اهل بیت در شهرستان خوی با برگزاری مراسم عزاداری خیابانی، در سوگ پیامبر رحمت و سبط اکبر ایشان به عزاداری پرداختند.

دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و زائران و محبان حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، در قالب دسته‌های عزاداری از میدان غدیر خوی حرکت کرده و با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و ذکر مصائب اهل بیت (ع)، مسیر میدان غدیر تا بقعه شیخ نوایی را طی کردند.

این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در محوطه بقعه شیخ نوایی ادامه یافت و عزاداران با برپایی آیین‌های سوگواری، ارادت و دلبستگی خود را به سیره پیامبر اکرم ص و خاندان عصمت و طهارت ع به نمایش گذاشتند.

مردم خوی در این آیین معنوی، با تجدید پیمان با آرمان‌های پیامبر گرامی اسلام ص و اهل بیت ع، بر تداوم فرهنگ ولایت‌مداری و پاسداشت شعائر دینی تأکید کردند.