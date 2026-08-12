تیم‌های بسکتبال سه به سه پسران و دختران ایران روز سوم لیگ ملت‌های کمتر از ۲۳ سال آسیا را با شکست مقابل حریفان آغاز کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های بسکتبال سه به سه آقایان و بانوان ایران امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد در نخستین دیدار خود از روز سوم مسابقات لیگ ملت‌های کمتر از ۲۳ سال آسیا به مصاف حریفان رفتند.

در این دیدار‌ها پسران ایران ۱۸ به ۲۰ نتیجه را برابر مغولستان واگذار کردند و دختران کشورمان هم ۱۳ به ۱۵ برابر چین شکست را پذیرفتند.

فرناز خدامرادی، مهلا عابدی، شمیم نوری، مهسا کرانی و زهرا مقدسی بازیکن تیم ملی بانوان و محمد مهدی رحیمی، سید محمد غفاری، محمد بصیر مومنی، صارم جعفری و آرگن میناسیانس بازیکنان تیم ملی آقایان هستند.

آرمین سلیمان زاده، محمد سیستانی، راحله شهدل و سحر نجفی اعضای کادر فنی تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان و آقایان ایران در این رویداد هستند.

برنامه ادامه بازی‌های بانوان و آقایان ایران در روز سوم رقابت‌ها به شرح زیر است:

۲۱ مرداد (روز سوم)

دختران:

ایران - مغولستان

پسران:

ایران - ژاپن

رقابت‌های بسکتبال سه نفره لیگ ملت‌های کمتر از ۲۳ سال آسیا به میزبانی شهر کانگژو کشور چین در حال برگزاریست.