تعداد کلنی‌های زنبور عسل شهرستان از ۷ هزار و ۶۰۰ کلنی در سال ۱۴۰۳ به حدود هزار کلنی کاهش یافته و از ۴۰ زنبوردار فعال، تنها حدود ۱۲ نفر باقی مانده‌اند.

زنبورداری کلات در آستانه توقف؛ کاهش ۸۰ درصدی کلنی‌های زنبور عسل

زنبورداری کلات در آستانه توقف؛ کاهش ۸۰ درصدی کلنی‌های زنبور عسل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت زنبورداری شهرستان کلات گفت: صنعت زنبورداری از سال ۱۳۹۰ در شهرستان کلات آغاز شد و فعالیت این حوزه که ابتدا با یک نفر شروع شده بود، تا سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰ زنبوردار و ۷ هزار و ۶۰۰ کلنی زنبور عسل رسید.

حجت زیدانلو اظهار کرد:متأسفانه در پایان سال ۱۴۰۳ با شیوع یک بیماری، زنبورداران شهرستان با خسارت سنگینی مواجه شدند و حدود ۸۰ درصد زنبور‌های عسل از بین رفت.

زیدانلو با بیان اینکه پیگیری‌های متعددی برای حمایت از زنبورداران انجام شده است، گفت: نامه‌نگاری‌هایی با فرمانداری شهرستان کلات، مدیریت جهاد کشاورزی، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس انجام شده، اما تاکنون اقدام مؤثری برای جبران خسارت‌ها و حمایت جدی از این صنعت صورت نگرفته است.

وی با ابراز نگرانی از آینده زنبورداری در کلات تصریح کرد: چرخه صنعت زنبورداری در شهرستان به‌تدریج در حال متوقف شدن است و اگر حمایت لازم صورت نگیرد، بسیاری از زنبورداران مجبور به کنار گذاشتن این شغل خواهند شد.

مدیرعامل شرکت زنبورداری شهرستان کلات از مسئولان خواست با اتخاذ تدابیر حمایتی، جبران بخشی از خسارت‌ها و ارائه تسهیلات لازم، زمینه احیای صنعت زنبورداری را فراهم کنند تا این ظرفیت اقتصادی و تولیدی شهرستان از بین نرود.

زیدانلو تأکید کرد: کلات نباید تنها به دام سبک و سنگین متکی باشد و لازم است از ظرفیت‌هایی مانند زنبورداری که می‌تواند در اشتغال، تولید و اقتصاد خانوار‌های روستایی نقش داشته باشد، حمایت شود.