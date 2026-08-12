به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، حجت الاسلام سید نزار موسوی ، با تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: راز بعثت پیامبر در روایت «إِنَّما بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلاقِ» نهفته است. ایشان مبعوث شدند تا مکارم اخلاق را کامل کنند. در واقع اخلاقی که در جامعه وجود دارد، کامل نیست. همانطور که انبیا و رسولان قبل از پیامبر آمدند، اما نبوت آنها کامل نبود و با نبوت پیامبر اکرم (ص) کامل شد. در مورد اخلاق نیز همین‌طور است و با آمدن پیامبر، مکارم اخلاق کامل شد.

وی افزود: ما امروزه به اخلاق بسیار نیاز داریم. اخلاق، طریقه معاشرت با و رفتار با مردم و حتی غیر مردم از جمله حیوانات، جانوران، گیاهان، محیط زیست و طبیعت است. خُلق یعنی حال و هوای انسان و آن رفتاری که انسان از خودش نسبت به اطرافش انجام و نشان می‌دهد. کسی که نسبت به دیگران، اطرافیان، محیط زیست، همکاران و خانواده‌اش بد رفتار می‌کند، اخلاق بد دارد. ما در تاریخ رفتار نیک، پندار نیک و گفتار نیک را داریم که از کوروش بزرگ و دیگران در جامعه وجود داشته، اما کامل نبوده است. پیامبر اکرم (ص) آمد که این اخلاق را کامل کند و در روایت «لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلاقِ»؛ مکارم به معنی بالاترین درجات اخلاق است.

اخلاق خوب؛ تحمل و صبر در برابر ناملایمات

امام جمعه شادگان گفت: اخلاق خوب، تحمل انسانی در برابر ناملایمات و صبر نشان دادن در برابر آنهاست. در حدیث «حسن الجوار کف الأذی و حسن الجوار الصبر علی الأذی»؛ همسایه‌داری خوب این نیست که به همسایه ات آزار نرسانی، که این وظیفه است، بلکه همسایه‌داری خوب این است که بر سختی‌های همسایه صبر کنی. اخلاق خوب این نیست که اگر کسی با من خوب شد، من هم با او خوب بشوم، بلکه اخلاق خوب این است که من بر اخلاق بد دیگران صبر کنم و آنها را تحمل کنم. آنچه که در رفتار پیامبر (ص) می‌بینیم این بوده که ایشان بر اذیت‌های بسیار فراوانی که از طرف قریش، مشرکین و افراد بسیاری برایشان پیش می‌آمد، تحمل و صبر می‌کردند؛ لذا ما نیز باید از پیامبر یاد بگیریم که تحمل کنیم. رهبر شهیدمان نیز اخلاق نبوی داشتند؛ وقتی با همه کدورت‌هایی که در کشور پیش آمد و ناملایمات و اتهاماتی که به ایشان زده می‌شد، ایشان با سعه‌صدر و تحمل، صبر می‌کردند و این اخلاق نبوی است.

راهکار انتقال مکارم اخلاق به نسل جوان

موسوی درباره چگونگی انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان و نوجوانان، بیان کرد: نسل امروز بیشتر با فضای مجازی انس دارد. در چند روز گذشته، دانش‌آموزان و دانشجویان ما در المپیاد‌های جهانی هوش مصنوعی مدال طلا، نقره و برنز کسب کردند که بسیار ارزشمند است. رهبر معظم انقلاب فرمودند که آرزویی دارم و این آرزو باید محقق شود؛ آرزویشان این است که در پنجاه سال آینده، اگر کسی از جهان بخواهد حرف علمی نو بشنود، بیاید به ایران و زبان فارسی یاد بگیرد تا حرف علمی را بشنود و ایران در بالاترین قله‌های علم قرار بگیرد. این نشان از دوراندیشی ایشان دارد.

فضای مجازی را می‌توان به‌جای تهدید، به فرصت تبدیل کرد و از آن برای نشان دادن الگو‌ها و ارزش‌های بسیار بالای نبوی، علوی، فاطمی، حسنی، حسینی و مهدوی به جوانان استفاده کرد. شهدای گرانقدری داریم که می‌توان از آنها انیمیشن، فیلم و مستند ساخت. در ایام اربعین، جوانان و نوجوانانی داریم که دارایی‌های خود را می‌فروشند و موکب درست می‌کنند. در قله‌های علمی، نوجوانانی داریم که یکی از مدال‌آوران طلا گفته بود در غیر ایام جنگ ممکن نبود به این نتیجه برسیم، اما در ایام جنگ برای خودمان تکلیف کردیم که درس بخوانیم و برای کشور مدال آور باشیم. اینها باید مستند و در فضای مجازی تولید محتوا شود.

کربلا قبل از حسینی بودن، حسنی است

امام جمعه شادگان با اشاره به شهادت امام حسن مجتبی (ع)، گفت: کربلا قبل از حسینی بودن، حسنی است؛ یعنی امام حسن مجتبی (ع) زمینه را آماده کردند تا امام حسین (ع) قیام کنند و نهضت حسینی شکل بگیرد. قبل از اینکه نهضت حسینی باشد، نهضت حسنی است. این جمله کلیدی است که باید در موردش فکر کنیم که امام حسن (ع) در نهضت عاشورا دست داشتند و نباید نقش ایشان را کم‌جلوه بدانیم.