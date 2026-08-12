همزمان با سالروز رحلت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، آیین‌های سوگواری در بیوت مراجع معظم تقلید در قم برگزار شد و علما، روحانیون و قشرهای مختلف مردم در سوگ پیامبر رحمت و سبط اکبر ایشان به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در سالروز ۲۸ صفر، بیوت مراجع معظم تقلید در شهر مقدس قم میزبان مراسم عزاداری و سوگواری برای رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) بود.

این مراسم در بیت آیت الله ناصر مکارم شیرازی و بیت آیت الله حسین نوری همدانی با حضور جمعی از علما، روحانیون، طلاب و مردم عزادار برگزار شد و حاضران با قرائت زیارت، ذکر مصیبت و نوحه‌خوانی در سوگ پیامبر اعظم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) به عزاداری پرداختند.

در این آیین‌ها، سخنرانان با تبیین ابعاد شخصیتی و سیره پیامبر اسلام (ص) و فضائل امام حسن مجتبی (ع)، بر ضرورت الگوگیری از سیره اهل بیت ع و حفظ معارف و ارزش‌های دینی تأکید کردند.

همزمان با برگزاری مراسم عزاداری در بیوت مراجع معظم تقلید، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) نیز شاهد حضور گسترده زائران و مجاوران بود و دسته‌های عزاداری از نقاط مختلف شهر با حرکت به سمت حرم بانوی کرامت، در سوگ پیامبر رحمت و امام حسن مجتبی ع به سینه‌زنی و زنجیرزنی پرداختند.

خیابان‌ها و معابر قم نیز به مناسبت ۲۸ صفر سیاه‌پوش شد و موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی با توزیع نذور، از عزاداران و زائران پذیرایی کردند.

مردم قم با حضور در این آیین‌ها، بار دیگر ارادت و دلباختگی خود به پیامبر اعظم ص و خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام را به نمایش گذاشتند.